Calcio: Zielinski, 'ho ancora due anni di contratto con il Napoli e voglio restare'

Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - “Non capisco da dove vengano fuori questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca quest'estate. Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario”. Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski si esprime così sul suo futuro che vede ancora sotto al Vesuvio. "Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di voler lasciare il club -aggiunge il 28enne polacco-. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte di stagione ma non metterà fine alla mia vita in azzurro. Voglio restare a Napoli perché è una grande squadra".