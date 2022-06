Calcio: Alberto De Rossi, 'in passato potevo allenare la Roma, rifiutai perché c'era Daniele'

12 giugno 2022 a

Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - "In passato ho avuto la possibilità di allenare la prima squadra e ho rifiutato proprio perché Daniele faceva parte di quel gruppo. Credo che avrei creato problemi". Lo rivela il responsabile sviluppo e formazione per gli allenatori delle squadre nazionali della Roma, Alberto De Rossi, ex tecnico della Primavera giallorossa, nel corso di un'intervista ai media della società capitolina. "Tra i due lui è più romanista -prosegue De Rossi-. Chiamarla fede mi sembra forte, ma non gli riuscivamo mai a togliergli la maglietta della Roma da piccolo. Lui è una bandiera, io mi sento un lavoratore onesto. Ognuno ha fatto il suo lavoro, abbiamo rispettato gli spazi dell'altro e nessuno dei due ha parlato dell'altro".