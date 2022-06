Sport: Cozzoli, 'con riforma 2018 si è ridata dignità a nostro mondo'

11 giugno 2022 a

a

a

Pesaro, 11 giu. - (Adnkronos) - “Lo sport è la più grande rete di protezione sociale e civile del nostro paese. Sport e Salute ha come mission l'accessibilità alla pratica sportiva e la popolazione ha il diritto di fare sport, un diritto che sta per entrare in Costituzione e che costruisce una comunità migliore”. Lo dice Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, in video collegamento nel convegno, organizzato dall'Us Acli all'interno dello SportINTour di Pesaro, 'Sport sociale e per tutti: ambiti di intervento e connessioni tra la riforma dello sport e del terzo settore' in programma presso il Cinema Astra.

“Una visione dello sport sempre più vicina alle persone e sempre più oggetto di politiche pubbliche -aggiunge Cozzoli-. Questo è anche frutto della riforma del 2018 che ha istituito Sport e Salute e voluto fortemente ridare dignità allo sport italiano sia attraverso contributi finanziari certi, sia creando una società che vive sul territorio e che dovete considerare sempre al vostro fianco per la promozione dei sani e corretti stili di vita attraverso l'attività motoria. Lo sport è il migliore investimento del futuro: supera barriere culturali, linguistiche e sociale. Produce benessere e fa crescere l'economia. Dobbiamo lavorare insieme e guardare con ottimismo al futuro”.