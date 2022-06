11 giugno 2022 a

Roma, 11 giu (Adnkronos) - Una delegazione del Partito democratico sta prendendo parte al Pride di Roma, la manifestazione che prende il via da piazza della Repubblica per poi snodarsi tra le vie del centro. Tra i presenti i deputati dem Cecilia D'Elia, Matteo Orfini e Andrea Casu, schierati dietro uno striscione con scritto 'Siamo qui per il diritto di essere chi siamo' oltre a quello del Pd.