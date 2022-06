11 giugno 2022 a

Roma, 11 giu (Adnkronos) - Sulla definizione del campo largo anche livello nazionale, oltre che nelle città al voto per queste amministrative, "sono molto fiduciosa. In questa tornata elettorale in molte realtà abbiamo creato una alleanza di centrosinistra con tante forze e movimenti, continueremo su questa strada". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani al Tg2.