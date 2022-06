Canoa: Europei slalom, De Gennaro argento nel K1

11 giugno 2022 a

Praga, 11 giu. - (Adnkronos) - Giovanni De Gennaro si ripete nella prima prova di Coppa del Mondo di canoa slalom in corso a Praga, in Repubblica Ceca, conquistando la medaglia d'argento. A due settimane di distanza dal secondo posto agli Europei di Liptovsky Mikulas, il bresciano torna sul podio del K1 tra le porte del canale di Troja. Il carabiniere di Roncadelle comincia la sua discesa con attenzione per poi accelerare nel finale, chiudendo con il tempo di 96.49, a soli 95 centesimi dalla vetta. Purtroppo un tocco di palina alla porta 14 gli preclude la vittoria ma gli permette comunque di salire sul podio alle spalle dell'oro sloveno Peter Kauzer, argento a Rio 2016, che ha chiuso con il tempo di 95.54.

Medaglia di bronzo per lo svizzero Martin Dougoud in 97.28. Nella stessa gara il vice campione del mondo, Marcello Beda (CS Aeronautica Militare) si ferma invece in semifinale con il 32° tempo (148.39), appesantito da 50 secondi di penalità per aver saltato la porta 9. Non riesce a raggiungere il podio la campionessa europea Stefanie Horn nel K1 femminile. In finale l'atleta della Marina Militare non va oltre l'ottavo posto e chiude con il tempo di 112.59, prestazione condizionata da quattro secondi di penalità. Vittoria per l'australiana Jessica Fox (103.91), davanti all'argento della giovane tedesca Elena Lilik (104.80) e al bronzo francese di Camille Prigent (105.33).

Domani, invece, scenderanno in acqua per le semifinali gli specialisti della canoa canadese. La prima delle azzurre al cancelletto di partenza sarà Elena Borghi (CS Carabinieri) alle 09.28, seguita da Marta Bertoncelli (CS Carabinieri) alle 09.34. Al maschile Raffaello Ivaldi (GS Marina Militare) sarà al via in semifinale alle 10.15, per poi proseguire con Roberto Colazingari (CS Carabinieri) alle 10.27 e con Paolo Ceccon (CS Carabinieri) alle 10.39. L'obiettivo sarà quello di cercare di entrare nei primi dieci per guadagnarsi un posto nella finale in programma a mezzogiorno.