Calcio: Nations League, le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia

Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inghilterra e Italia, in campo alle 20.45 a Wolverhampton per un match valido per la terza giornata del gruppo 3 di Nations League. Tra gli azzurri Scamacca guiderà l'attacco fiancheggiato da Pellegrini e Pessina, esordio di Gatti al fianco di Acerbi in difesa, per gli inglesi in campo due protagonisti della nostra Serie A Tomori e Abraham nell'11 iniziale.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Rice, Ward-Prowse, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Abraham

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini