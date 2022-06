Calcio: Mancini, 'partite con l'Inghilterra mai semplici, avrei preferito giocare con il pubblico'

11 giugno 2022 a

Wolverhamton, 11 giu. -(Adnkronos) - "Le partita contro l'Inghilterra non sono mai semplici. Negli ultimi 20 anni hanno giocato bene, hanno giocatori tecnici. L'unica cosa che mi dispiace è che non ci sarà il pubblico, avremmo preferito giocare con i tifosi, sarà una partita un po' differente. Per loro affrontare l'Italia sarà una partita speciale". Lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancini nell'immediata vigilia del match di Nations League contro l'Inghilterra.

"Soffro molto dell'eliminazione dal Mondiale. La gara con la Macedonia doveva andare così, la qualificazione l'abbiamo persa prima", aggiunge il ct ai microfoni di Rai Sport prima di parlare del progetto sui giovani che ha intrapreso. "E' difficile perché bisogna aver tempo e a volte il tempo non lo si ha perché si vuole vincere subito. Spero di trovare velocemente la strada giusta con i ragazzi che possono essere compatibili con il nostro pensiero di calcio per diventare, insieme ai ragazzi che sono rimasti a casa per recuperare, una nazionale forte".