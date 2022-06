Pil: Brunetta, 'non siamo in recessione, in 2022 crescita intorno al 3%'**

11 giugno 2022 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con l'amico presidente di Confindustria Bonomi che ha detto che eravamo in recessione tecnica, che tutto andava male: io ho dimostrato che non siamo in recessione, tantomeno in recessione tecnica. La produzione industriale va bene, le esportazioni vanno bene, il tasso di crescita quest'anno sarà attorno al 3%". E' quanto ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta intervenendo alla Festa dell'Innovazione del Foglio. "Siamo già al 2,6% acquisito, se dopo il primo prossimo trimestre che è stato positivo, gli altri sono zero noi abbiamo già il 2,6%. Invece se - come dicono - anche il successivo trimestre sarà anch'esso positivo, navighiamo intorno al 3% e se saranno positivi anche il terzo e il quarto trimestre forse qualcosa in più" ha spiegato Brunetta.