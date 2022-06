Vino: Frescobaldi & Gorgona, 10ma vendemmia per l'etichetta prodotta con i detenuti

10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Labitalia) - Decima vendemmia, un percorso che ha insegnato che ‘si può fare!', ogni anno l'attesa è grande per scoprire e degustare a giugno il Cru dell'ottava Tenuta Frescobaldi, nato sull'ultima isola carcere in Italia istituita nel 1869. Vermentino e Ansonica che dalla vendemmia 2012 viene prodotto insieme ai detenuti della colonia penale che in cambio chiedono il sogno di un'altra possibilità per riavvolgere il nastro della propria vita: imparare un mestiere, passare il tempo in modo proficuo, credere nel domani.

“Da un decennio - afferma Lamberto Frescobaldi, presidente della Marchesi Frescobaldi - abbiamo l'opportunità unica di vivere quest'isola straordinaria. Questo progetto ci rende ogni anno più orgogliosi, e siamo arrivati alla decima annata, qui a Gorgona nei profumi e nei sapori c'è tutto: l'amore per l'isola, la cura e la passione dell'uomo, la speranza di una vita migliore, l'influenza del mare e un'ambiente meraviglioso che danno vita a un vino inimitabile ed esclusivo simbolo di speranza e libertà. In una parola c'è ‘l'Unicità' di questa terra e di un progetto che non finisce mai di regalare emozioni”.

L'etichetta di Gorgona vuole essere l''edizione straordinaria' dell'isola, raccontandone ogni anno un aspetto differente. Avvicinarsi a Gorgona significa scoprire biodiversità uniche, una folta macchia mediterranea, il mare incontaminato, ma anche fortificazioni, testimoni di antiche civiltà e una piccola chiesa edificata all'inizio del XVIII secolo dai certosini, dedicata a San Gorgonio. L'etichetta Gorgona 2021 celebra la decima vendemmia con una dedica all'isola e a tutte le persone che hanno reso possibile questo progetto straordinario. É un messaggio di gratitudine rivolto ai direttori, alle autorità, alla polizia, agli educatori, ai partner e ai generosi sostenitori, a coloro che hanno raccontato il progetto Gorgona, ai detenuti e agli enologi. Un approfondimento in etichetta è dedicato al vino Gorgona, risultato dell'unione tra il lavoro dell'uomo e le peculiarità di un territorio unico.

Gorgona nasce su un terreno ferroso, si tratta di un piccolo vigneto di due ettari, meravigliosamente esposto ad est e protetto dai venti. Un vigneto piantato nel 1999, e successivamente nel 2015 e 2018, dove le varietà Ansonica e Vermentino sono da sempre le protagoniste indiscusse di questo straordinario vino. Gorgona racchiude in sé tutta l'essenza dell'isola. Dopo un autunno ed un inverno caratterizzati da temperature nella norma e abbondanti piogge, che si sono concentrate soprattutto nel mese di novembre e hanno permesso di accumulare nel terreno una buona riserva idrica, il germogliamento della vite a Gorgona è cominciato nell'ultima settimana di marzo, con il consueto anticipo che contraddistingue l'isola. L'effetto mitigante esercitato dal mare ha scongiurato eventuali problemi legati a repentini abbassamenti di temperatura di inizio aprile, così che lo sviluppo vegetativo delle viti è risultato regolare.

Le consistenti piogge del mese di maggio e le temperature leggermente al di sotto della media dei mesi di giugno e luglio, hanno fatto sì che le viti superassero senza difficoltà il caldo torrido delle settimane centrali di agosto, e arrivassero alla vendemmia in uno stato eccellente. La raccolta del Vermentino è cominciata alla fine della prima settimana di un settembre che si è contraddistinto per la buona escursione termica data da giornate calde e notti fresche, mentre quella dell'Ansonica ha avuto inizio nell'ultima settimana del mese.

La produzione di Gorgona è limitata e biologica: solo 9.000 bottiglie di bianco a base di Vermentino e Ansonica. Un vino che nel giro di 7 anni ha conquistato i mercati internazionali, da New York a Tokyo, e soprattutto i cuori di chi ha avuto la fortuna di assaggiarlo.