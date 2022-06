10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Quella del cosiddetto bollettino sulla disinformazione "è un'attività di ricognizione di fonte aperta, non ha nulla a che vedere con l'attività dell'intelligence" e "non ha nulla che possa essere identificato con la schedatura, il dossieraggio di persone". Lo puntualizza il sottosegretario con delega ai servizi segreti Franco Gabrielli in conferenza stampa.