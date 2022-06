Ucraina: Gabrielli, 'no investigazioni su Petrocelli'

10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Con riferimento all'ex presidente della commissione Esteri, Petrocelli, che si è sentito giustamente leso da questa vicenda" della cosiddetta lista anti-Putin "vorrei rassicurarlo che il suo nominativo non compare in nessun tipo di investigazione, così come non esistono i nominativi che sono stati fatti dal giornale e presenti anche nel bollettino: un conto è riportare dichiarazioni, un conto svolgere approfondimenti e investigazioni". Lo puntualizza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli in conferenza stampa.