Ucraina: Bartoli (Odg) su bollettino, 'risorse Stato usate per compulsare rassegne stampa'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Apprendiamo che il bollettino sulla disinformazione non è frutto di attività di dossieraggio su giornalisti. Certo, non ci conforta come cittadini sapere che risorse, persone e e dotazioni dello Stato, che dovrebbero contrastare la disinformazione, sono impiegate per compulsare le rassegne stampa, un'attività da pensionati sulle panchine dei giardinetti". Così il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli Bartoli in merito alle dichiarazioni del sottosegretario Franco Gabrielli sulla vicenda del bollettino sulla sicurezza e delle cosiddette 'liste dei putiniani'.