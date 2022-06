Scopri la città cinese di Tai'an

10 giugno 2022 a

TAIAN, 10 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Il film promozionale Experience Tai'an, realizzato dall'ufficio informazioni di Tai'an, in Cina, interpreta artisticamente la storia profonda della città, il suo paesaggio unico e le caratteristiche distintive locali così come la personalità della città attraverso la vicenda di un giovane cinese che torna nella sua città natale per ritrovare le sue radici. Ecco Tai'an, la nostra città natale.

Tai'an è una delle importanti culle della civiltà cinese. Più di 5000 anni fa, la splendida cultura di Dawenkou nasceva qui e diventava una fondamentale pietra miliare nella storia della civiltà cinese. Tai'an è patria di tante attrazioni turistiche uniche. Il monte Tai è in cima alla lista delle "cinque montagne famose" della Cina, un simbolo dello spirito nazionale cinese ed epitome della cultura cinese. Mettendo insieme il magnifico scenario naturale e la storia culturale millenaria, il monte Tai è stato inserito tra i Patrimoni culturali e naturali mondiali dell'UNESCO. Tai'an è così chiamata per via del monte Tai e significa "il paese prospera e la gente vive in pace".

Video: https://youtu.be/Ikeq1StVuT0

