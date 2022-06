Pipeline&Gas Expo e Hydrogen Expo, oltre 5mila visitatori

10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Oltre 5mila i visitatori, tra l'8 e il 10 giugno, hanno varcato i cancelli dei padiglioni Uno e Due del Piacenza Expo; 200 gli espositori accreditati; 10 le conferenze e i workshop organizzati. Con questi numeri chiudono i battenti la seconda edizione del Pipeline&Gas Expo (Pge), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del 'Mid-Stream' e delle reti distributive dell''Oil, Gas&Water', e la prima edizione dell'Hydrogen Expo, kermesse rivolta alla filiera dell'idrogeno.

Oltre 60 i patrocini raccolti dai due eventi, organizzati da Mediapoint&Exhibitions, tra i quali quelli di tre ministeri (ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e ministero della Transizione Ecologica). Fabio Potestà, direttore di Mediapoint&Exhibitions, ha annunciato che Hydrogen Expo tornerà dal 17 al 19 maggio 2023 con la seconda edizione, sempre negli spazi del Piacenza Expo.

“I dati globali che abbiamo registrato sull'afflusso del pubblico sono molto incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda Hydrogen Expo, dove il numero dei visitatori è stato veramente massiccio, tenendo anche conto che si trattava della prima edizione della mostra-mercato. Ma i risultati sono stati estremamente positivi per entrambe le manifestazioni. Sicuramente ha giocato a favore del successo delle due kermesse l'unicità di una fiera come Pipeline&Gas Expo a livello internazionale, così come il livello di preparazione e competitività di Hydrogen Expo per la filiera italiana dell'idrogeno", ha detto Potestà.

"I due settori, quello dell'idrogeno e quello dell'Utility Construction, sono sinergici e complementari, destinati a una sempre maggior cooperazione. Per questo invieremo il nostro catalogo ufficiale delle due fiere, che è stato omaggiato a tutti coloro che sono venuti a visitare le mostre piacentine, anche a migliaia di aziende italiane e straniere delle due filiere, invitandole alla seconda edizione della Hydrogen Expo, che tornerà al Piacenza Expo nel mese di maggio del 2023 e sarà ancora più grande e internazionale - ha concluso - Collateralmente all'esposizione, e come tradizione a tutti i nostri eventi specialistici, verranno assegnati anche i primi Hydrogen Awards, che saranno conferiti nel corso di un evento di gala in una delle bellissime location piacentine”.