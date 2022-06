Mafia: Verini (Pd), 'c.destra non riesce a liberarsi da abbracci inquietanti come Dell'Utri e Cuffaro'

10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu (Adnkronos) - "Il nuovo arresto di un altro esponente delle destre per ipotesi di gravissimi reati legati allo scambio politico mafioso conferma quanto pesante sia la cappa del condizionamento mafioso in quella realtà e in queste elezioni. Queste forze di centrodestra non riescono proprio a fare i conti con questi temi e a liberarsi da abbracci politicamente inquietanti come quelli di Dell'Utri e dello stesso Cuffaro". Lo dice Walter Verini, deputato Pd, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia.

"Per distogliere l'attenzione da questo gravissimo fardello attaccano incredibilmente un candidato di centrosinistra che nella sua vita ha saputo testimoniare valori di legalità e di rottura con gli ambienti criminali che vogliono ancora condizionare la città e la regione”, aggiunge Verini.