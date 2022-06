Iv: domani Renzi a Siena per 'Il Mostro', 'vicino a Mps presentazione non come le altre'

10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Domani, sabato 11 giugno, Matteo Renzi sarà a Siena per presentare “Il Mostro”. L'appuntamento è alle 17 al Grand Hotel Continental, in via Banchi di Sopra 85. A margine dell'evento il leader di IV , che questa mattina nella sua enews aveva specificato “a proposito di giustizia giusta: domani “il Mostro" sarà presentato vicino a Rocca Salimbeni, sede del Monte dei Paschi. Chi ha letto il libro sa perché quella di Siena non potrà essere una presentazione come le altre”, rilascerà dichiarazioni alla stampa “. Così lo staff di Matteo Renzi.