10 giugno 2022 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - L'assenza di Franco Gabrielli, collegato da remoto alla conferenza stampa in corso in Sala Polifunzionale, "è dettata dall'emergenza Covid, sono infatti risultato positivo e non posso essere lì con voi". Lo spiega lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gabrielli aprendo la conferenza stampa sul cosiddetto bollettino disinformazione.