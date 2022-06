F1: Hamilton, 'un film con Brad Pitt? E' vero, stiamo lavorando alla sceneggiatura'

10 giugno 2022 a

Baku, 10 giu. (Adnkronos) - "Un film sulla F1 con Brad Pitt? E' vero. Ma per ora non posso dire di più. Io nel film? No, non dovrei apparire. E' un gran bel progetto e stiamo lavorando alla sceneggiatura. E' divertente, passo molte ore con Brad ed è entusiasmante. Vogliamo mantenere lo spirito delle corse". Lo ha confermato il pilota di F1 Lewis Hamilton nella conferenza stampa del Gp di Baku. "Cittadino onorario del Brasile? E' incredibile, è un Paese che amo e ammiro, attirato anche da Senna. Il Brasile nella mia vita ha avuto un'importanza sempre maggiore, per la sua diversità, il suo colore. Lì ho vinto il mio primo Mondiale", ha aggiunto il campione britannico.