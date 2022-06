F1: Hamilton nominato cittadino onoraria del Brasile, 'sono senza parole'

10 giugno 2022 a

Berlino, 10 giu. (Adnkronos) - Il campione di Formula 1 Lewis Hamilton si è detto "senza parole" per essere stato nominato cittadino onorario del Brasile, "uno dei suoi posti preferiti al mondo". Hamilton ha pubblicato il suo messaggio su Instagram dopo aver ricevuto l'onore. Da tempo ha dichiarato la sua ammirazione per l'icona delle corse brasiliane Ayrton Senna e ha vinto il primo dei suoi sette titoli mondiali a San Paolo nel 2008. Dopo aver vinto ad Interlagos la scorsa stagione, Hamilton ha festeggiato con una bandiera brasiliana sul podio e il membro del Congresso Andre Figueiredo ha suggerito di nominarlo cittadino onorario. "Grazie Brasile, ti amo, non vedo l'ora di rivederti", ha scritto Hamilton sui social.