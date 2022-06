Crollano due balconi a Palermo, tanta paura ma non ci sono feriti

10 giugno 2022 a

Palermo, 10 giu. (Adnkronos) - Grande paura, questa mattina, nel centro storico di Palermo dove sono crollati due balconi. E' accaduto in via Spinuzza a Palermo, all'angolo della centralissima via Roma. Per fortuna non ci sono feriti. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli altri balconi del palazzo antico, che presentano delle lesioni. "Siamo fortemente preoccupati - dice Salvatore Mirabile, che abita nella zona - siamo stati svegliati dal forte boato. Solo per caso non ci sono stati dei morti".