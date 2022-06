10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Le politiche del prossimo anno saranno elezioni in cui non ci saranno terze opzioni o sfumature: o noi o ci saranno le destra e noi non possiamo permettere di lasciare cadere il Paese in mano a Salvini e Meloni". Così Enrico Letta in occasione dell'incontro elettorale a Lodi, a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato.