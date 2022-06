Vigolo (Acea): 'Fondamentale per sviluppo tecnologico e del business'

09 giugno 2022 a

a

a

Napoli, 9 giu. (Adnkronos) - “L'innovation Day di Acea diventa Innovation Tour. Per Acea l'innovazione è fondamentale per lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo del business”. Queste le parole di Ivan Vigolo, Chief Innovation Officer Acea, presente a Napoli per la seconda tappa dell'Acea Innovation Tour, che si è svolto ieri nel centro congressi della Stazione Marittima, nell'ambito del 'Green Med Symposium'.

“Abbiamo coniato un nuovo termine - ha sottolineato Vigolo - si tratta dell''innosostenibilità' ovvero l'innovazione a supporto della sostenibilità, per raggiungere obiettivi proprio come sostenibilità e transizione ecologica. A Napoli, per questa seconda tappa del tour, il nostro centro incontra il territorio, andando a fare discovery, intercettando i fabbisogni per poi implementare soluzioni in modo pragmatico e reale".

“Dobbiamo essere sempre utili alla comunità - ha evidenziato Vigolo - Abbiamo coniato, dopo la digital trasformation, anche la trasformazione da utente a cliente. Qualsiasi persona, qualsiasi cittadino che ha un'interazione con Acea rappresenta il concetto di cliente e viene per questo messo al centro dei nostri pensieri”.