Tennis: Wimbledon, aumento montepremi, 2 mln sterline ai vincitori in singolare

09 giugno 2022 a

a

a

Londra, 9 giu. (Adnkronos) - Il torneo di Wimbledon ha annunciato un record di premi in denaro per il torneo di questa estate, con i due campioni del singolare che portano a casa 2 milioni di sterline ciascuno. Il montepremi totale di £ 40,35 milioni è in aumento dell'11,1% rispetto ai campionati del 2021, dove la capacità è stata ridotta per motivi di Covid, e del 5,4% in più rispetto all'ultimo torneo regolare del 2019. Si era ipotizzato che la rimozione dei punti in classifica in seguito alla decisione di Wimbledon di bandire i giocatori russi e bielorussi avrebbe potuto portare a un montepremi ridotto ma, con una folla a pieno titolo e le partite programmate per la prima volta nella domenica centrale, gli organizzatori hanno deciso di non seguire quel corso di azione.

Resta da vedere se la situazione dei punti porterà i giocatori a ritirarsi - Naomi Osaka è la giocatrice di più alto profilo ad esprimere dubbi pubblici sulla partecipazione - ma il premio in denaro sarà un vantaggio significativo per la maggior parte delle persone. I giocatori sconfitti al primo turno di singolare raccoglieranno comunque £ 50.000 mentre i secondi classificati porteranno a casa ciascuno più di £ 1 milione. Il presidente Ian Hewitt ha dichiarato: "Dal primo turno della competizione di qualificazione all'incoronazione dei campioni, la distribuzione dei premi in denaro di quest'anno mira a riflettere l'importanza dei giocatori per i campionati mentre cerchiamo di continuare a fornire uno dei migliori eventi mondiali di sport".