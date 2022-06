Referendum: Iezzi (Lega), 'da Quirinale e p.Chigi nemmeno una parola'

09 giugno 2022 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Finora, né dal Quirinale né da Palazzo Chigi una parola sulla partecipazione al voto di domenica 12 giugno. Tra poche ore c'è la possibilità di cambiare la Giustizia, votando i cinque referendum previsti, ma due italiani su tre nemmeno lo sanno. Non una bella pagina per la democrazia. In ogni caso, per invitare gli elettori a recarsi alle urne c'è ancora un po' di tempo. La speranza è l'ultima a morire". Così il deputato e capogruppo Lega in commissione Affari costituzionali, Igor Iezzi.