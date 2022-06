Referendum: Gori (Pd), '5 Sì per ripristinare garantismo'

09 giugno 2022 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “I referendum sono strumenti imperfetti per dare un segnale alla politica affinché faccia ciò che non è riuscita a fare”. Così il sindaco dem di Bergamo Giorgio Gori intervistato da Ivan Scalfarotto di Italia Viva, su Radio Leopolda.

“Serve equilibrio tra accusa e difesa, occorre l'indipendenza dei magistrati e va ripristinata la linea garantista: la mia speranza era che il Parlamento facesse il suo lavoro ma così non è stato e la riforma Cartabia è insufficiente. Il mio partito, il Pd, ha deciso di dare un'indicazione per 5 no e mi dispiace che prevalga una linea troppo prossima alle istanze della magistratura e di convenienza nel non creare distanze con il M5S , personalmente il giustizialismo dei grillini è lontanissimo dalle mie idee. Letta ha però lasciato libertà di coscienza, io voterò 5 si anche se certamente non giova che non si stia parlando affatto di questo referendum”, conclude Gori.