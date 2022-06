Pierdomenico (Penny Italia): 'Lotta a spreco cibo con Too Good To Go'

09 giugno 2022 a

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - “La collaborazione con Too Good To Go in materia di spreco alimentare pone l'accento sul concetto di sostenibilità alimentare, che significa lotta allo spreco di cibo, risparmio sulla spesa e tutela dell'ambiente. Il processo che porta al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo passa attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera di riferimento, ognuno dei quali deve fare la propria parte per arrivare a risultati soddisfacenti nel tempo. Dai fornitori, ai dipendenti dei singoli punti vendita fino ai consumatori, ciascuno può svolgere un ruolo importante in questo ambito e contribuire al contrasto dello spreco alimentare”. Così Nicola Pierdomenico, Ceo di Penny Italia, commenta la firma del 'Patto contro lo Spreco Alimentare', volto alla realizzazione di iniziative concrete di sensibilizzazione e informazione in tema di contrasto allo spreco alimentare.

Prosegue così la partnership con Too Good To Go iniziata lo scorso dicembre, quando Penny, primo discount in Italia, ha adottato nei propri punti vendita di vialle Antonini e via Padova a Milano, la 'Magic Box' di Too Good To Go, contenente una selezione di categorie di prodotti, dry e super freschi, di qualità ma prossimi alla scadenza. “La Magic Box è una proposta semplice, economica e planet friendly che tiene conto anche del portafoglio dei clienti in questo periodo di crisi - prosegue Pierdomenico - È sufficiente scaricare l'app Too Good To Go, controllare la disponibilità nelle vicinanze e ritirare i prodotti nel punto vendita”.

Penny Italia prosegue così il suo impegno nel campo della sostenibilità come spiega Nicola Pierdomenico: “Siamo attivi in parecchie iniziative, tra cui mi preme citare quella con il Banco Alimentare, il sostegno al progetto Arca, Apenni a favore di api e impollinazione e l'importante collaborazione con Coripet che ci sta permettendo di recuperare una quantità di plastica impensabile da quando abbiamo iniziato questo progetto”.