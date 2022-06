Penny Italia e Too Good To Go contro lo spreco alimentare

09 giugno 2022 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Un 'Patto contro lo Spreco Alimentare' volto alla realizzazione di iniziative concrete di sensibilizzazione e informazione in tema di contrasto al food waste. A firmarlo, oggi a Milano presso il punto vendita Penny di v.le Monza, Nicola Pierdomenico ed Eugenio Sapora, rispettivamente Ceo di Penny Italia e Country Manager Italia di Too Good To Go.

Ridurre gli sprechi alimentari, sensibilizzare i consumatori sul tema e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente sono i pilastri su cui si fonda il 'Patto Contro lo Spreco Alimentare', attraverso il coinvolgimento graduale di tutti gli attori della filiera, consumatori, punti vendita e fornitori.

Il patto siglato è frutto del sodalizio nato lo scorso dicembre, quando Penny, primo discount in Italia, ha adottato nei propri punti vendita di v.le Antonini e via Padova a Milano, la 'Magic Box' di Too Good To Go, contenente una selezione di categorie di prodotti, dry e super freschi, di qualità ma prossimi alla scadenza. Ad oggi, sono già 44 i punti vendita Penny che offrono il servizio Magic Box. La partnership tra Penny e Tgtg in pochi mesi ha già 'salvato' dallo spreco ben 2472 kilogrammi di cibo ed evitato il conseguente rilascio nell'ambiente di oltre 6000 metri cubi di CO2 equivalente.