Pd: Vaccari, 'bene tesseramento, mille iscritti on line a settimana'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Ormai possiamo definirlo un trend che si va consolidando. Sono oltre mille le militanti e i militanti che settimanalmente rinnovano - o si iscrivono per la prima volta - la loro tessera. Un dato significativo. Nella classifica per Regioni, al primo posto c'è la Campania, seguita da Veneto, Sicilia e Calabria". Così Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Partito democratico, a Radio Immagina, la web radio dem nel corso della trasmissione 'Un buon partito'.

"In queste settimane siamo mobilitati - ha aggiunto Vaccari - in migliaia di iniziative per il voto amministrativo dove registriamo una grande capacità di mobilitazione che non si ferma al Partito democratico, ma coinvolge il civismo, le altre forze progressiste, insomma il cosiddetto campo largo. Una mobilitazione collettiva che fa ben sperare. Perché è sempre utile ricordare che, nel voto amministrativo di cinque anni fa, venne punita dagli elettori la scelta di auto-isolamento del partito. Anche questa campagna elettorale dimostra, fortunatamente, che abbiamo voltato pagina".