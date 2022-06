Motomondiale: Ktm, Miller firma un contratto biennale per le stagioni 2023 e 2024

09 giugno 2022 a

Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - Jack Miller ha accettato l'offerta di un contratto biennale da parte della Ktm per le stagioni 2023 e 2024 lasciando la Ducati dopo 5 stagioni, 2 vittorie e 16 podi conquistati fino ad oggi. Ad annunciare l'arrivo del pilota australiano è stata la stessa Ktm sui suoi canali ufficiali.

Miller è passato direttamente dalla Moto3 alla MotoGP nel 2015 correndo con il team LCR Honda per poi passare Honda del team Marc VDS con cui ha vinto il primo gran premio ad Assen nel 2016. Il pilota australiano nel 2018 è poi passato al team Ducati Pramac con cui ha corso per tre stagioni conquistando 9 podi meritandosi il passaggio nella squadra ufficiale l'anno successivo. Ora Miller ritroverà in Ktm Francesco Guidotti, team manager della casa austriaca, con cui aveva lavorato nel team Pramac.