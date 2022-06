Ius Scholae: Sasso (Lega), 'non è in programma governo'

09 giugno 2022 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il programma del Governo di unità nazionale guidato dal presidente Draghi non prevede interventi sulla cittadinanza come lo Ius Scholae, che è infatti una proposta di legge di iniziativa parlamentare". Così Rossano Sasso della Lega, sottosegretario del ministero dell'Istruzione.

"Allo stesso tempo va sottolineato come l'attuale Esecutivo sia nato per fronteggiare l'emergenza pandemica e dare piena attuazione al Pnrr, non certo per occuparsi di temi divisivi che possano creare fibrillazioni tra i partiti di maggioranza. Chi ha importanti incarichi istituzionali dovrebbe sempre tenerlo a mente prima di lanciarsi in dichiarazioni che somigliano a delle fughe in avanti che non fanno bene a nessuno. Le attuali leggi dello Stato tutelano ampiamente i minori stranieri, ai quali vengono garantiti gli stessi diritti dei coetanei italiani a cominciare da quelli alla salute e all'istruzione".

"Nel nostro Paese, dunque, non c'è alcun bisogno di forzature o colpi di mano, tanto più con la stragrande maggioranza dei cittadini alle prese con i timori per la guerra, il caro energia, l'inflazione galoppante. Quello di cui ci si dovrebbe davvero occupare a proposito dell'inclusione dei minori stranieri è il preoccupante proliferare di scuole-ghetto, come ho potuto constatare visitando diversi territori. Una considerazione la merita anche la questione mascherine: ancora una volta si sta scegliendo di non decidere, delegando ai presidenti di commissione le modalità di svolgimento degli esami di maturità e, di conseguenza, aprendo a possibili episodi di conflittualità. Ai dirigenti scolastici che chiedevano chiarezza, dunque, viene risposto semplicemente di arrangiarsi".