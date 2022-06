Incidenti: tamponamento sull'autostrada A21, grave camionista

09 giugno 2022 a

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Incidente questa mattina, giovedì 9 giugno, lungo l'autostrada A21 Torino- Brescia nel tratto Casteggio- Broni in provincia di Pavia. Poco prima delle 11 tre camion sono rimasti coinvolti in un tamponamento e un autista di 53 anni è stato trasportato in condizioni gravi (codice rosso) all'ospedale San Matteo per "traumi multipli" alle gambe. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Soccorsi ma non portati in ospedali gli altri due camionisti (41 e 50 anni). Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un elisoccorso, un'automedica, tre ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia Stradale.