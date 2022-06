Genova: Letta, 'Bucci parla solo a genovesi che ce la fanno, Dello Strologo a tutti'

09 giugno 2022 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Qui in ballo c'è Genova, sono elezioni locali e la nostra è una proposta che è migliore di quella del sindaco Bucci che ha parlato ai genovesi che ce la fanno: noi vogliamo parlare a tutti. Io non tiro conseguenze, dico solo ai genovesi che c'è la possibilità di voltare pagina ed eleggere un sindaco, Ariel Dello Strologo, che vuol far crescere tutti i genovesi. Bucci parla solo a una parte, quella privilegiata". Così Enrico Letta a Genova a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo.