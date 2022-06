Domenicali (Ducati): 'World Ducati Week torna in presenza, e non vediamo l'ora'

09 giugno 2022 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Il ‘World Ducati Week' è il raduno mondiale di tutti gli appassionati della Ducati: siamo emozionatissimi perché dopo 4 anni lo rifaremo in presenza e avremo tutti i nostri piloti con noi”. Così Claudio Domenicali, Ceo Ducati ha commentato la prossima edizione della manifestazione in programma a Misano dal 22 al 24 luglio e presentata a Mirabilandia.

“Tre giorni di eventi, poi faremo festa anche la sera con le star internazionali che ci intratterranno, non vediamo l'ora”, ha proseguito Domenicali che ha aggiunto: “Il segreto di Ducati è la passione delle persone che ci lavorano, sono talmente coinvolte che il lavoro si trasforma in una emozione che li avvicina molto agli appassionati che poi comprano le nostre moto, tanto che non sono più dei clienti, ma degli amici quasi una famiglia. Poi c'è la passione per le gare, per i piloti, insomma tutto quello che troveremo alla ‘World Ducati Week'”, ha concluso.