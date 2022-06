Basso (Windtre): "Dopo pandemia vita reale si svolge su internet"

09 giugno 2022 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Prima della pandemia internet era diventato già una dimensione importante ma era una distrazione dalla vita reale. E' evidente che oggi la vita reale si svolge dentro la rete e che perciò gli utenti hanno una percezione di rischio più alta" una percezione di rischio "forse sollecitata anche dagli avvenimenti bellici di questi ultimi mesi". A dirlo è stato Roberto Basso, Director External Affairs and Sustainability Windtre, aprendo la presentazione, oggi alla Camera, del 2° Rapporto sul valore della connettività in Italia, dal tema "Vivere e valutare la digital life", realizzato dal Censis in collaborazione con Windtre. Tutto ciò, ha aggiunto il manager, "per noi è un segnale molto importante".