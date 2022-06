Ambiente: Calenda, 'ieri in Ue Pd ha totalmente sbagliato'

09 giugno 2022 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il Pd ha totalmente sbagliato" ieri in Europa sull'Ets. "Si è verificata una spaccatura perchè è stato votato un emendamento, che anche io ho votato, che diceva che per le aziende che ancora non hanno la tecnologia per ridurre le emissioni ci sono una parte di certificati verdi che vengono dati gratuitamente. Quello che invece ha cercato di fare il Pse è stato quello di diminuire il tempo in cui questi certificati gratuiti vengono dati e questo avrebbe messo in difficoltà tutta la filiera italiana". Così Carlo Calenda a Metropolis su Repubblica.it.