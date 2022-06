Tv: nuovi piani abbonamento Dazn, doppia visione con abbonamento Plus**

09 giugno 2022 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dazn ha annunciato oggi i nuovi piani di abbonamento per la stagione 2022-2023 che saranno attivabili dal 2 agosto e che consentiranno a tutti i tifosi di scegliere la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand disponibili sulla piattaforma di streaming. DAZN offrirà due diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell'alternativa scelta: il piano Standard e il piano Plus.

A 29.99 euro al mese, l'abbonamento Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati purché entrambi siano connessi alla rete internet della stessa abitazione (cavo o wi-fi: fibra, xDSL, FWA). Ad esempio, un utente connesso da casa via smart tv e uno tramite smartphone, entrambi collegati nello stesso luogo, ossia alla stessa rete internet di casa. Il piano Standard permette di registrare fino a due dispositivi all'App DAZN, si può comunque sempre utilizzare DAZN in mobilità ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

A 39.99 euro, l'abbonamento Plus consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi tra quelli registrati anche se connessi da due reti internet diverse. Ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il proprietario dell'abbonamento connesso da luogo diverso. Il piano Plus permette di registrare fino a sei dispositivi all'App DAZN, si può utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Solo chi sottoscrive l'abbonamento e i suoi conviventi possono usufruire del servizio Dazn tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.