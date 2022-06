Auto: Bitti (Kia), 'fra elettrificazione ed Euro7 no modelli sotto i 20 mila euro'**

09 giugno 2022 a

Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - Nell'accelerazione sul fronte del taglio delle emissioni a breve "sarà impossibile trovare un'auto sotto i 20-25 mila euro". E' la preoccupante valutazione espressa all'Adnkronos da Giuseppe Bitti, Managing Director di Kia Italia, intervenendo nel dibattito sull'elettrificazione forzata al 2035 voluta dall'Europa. "E' un processo non semplice che pagheranno i consumatori" spiega, ricordando che "oggi le auto elettriche sono più costose: ma domani con la normativa Euro7 si ridurrà la forbice di prezzo con le vetture 'tradizionali' ".

"Da una parte - spiega -le auto a zero emissioni diventeranno meno costose, per le economie di scala, mentre per quelle tradizionali, che dovranno rispettare le nuove normative, saliranno molto i costi di produzione visto che serviranno interventi molto onerosi sulle motorizzazioni".

"Dal punto di vista degli automobilisti - riconosce - questo sarà un problema, ma lo sarà anche per la filiera", visto che rischia di ridursi il numero di immatricolazioni. Un problema tanto più forte, conclude Bitti, "in Italia dove abbiamo un parco circolante vecchio" non per mancanza di sensibilità ma soprattutto "perché non c'è disponibilità economica" per acquisti onerosi come quelli richiesti dalle nuove vetture.