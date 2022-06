Tennis: Zverev operato alla caviglia destra, 'farò di tutto per tornare più forte che mai'

08 giugno 2022 a

Amburgo, 8 giu. - (Adnkronos) - Alexander Zverev si è operato alla caviglia destra infortunata nel corso del secondo set della semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal e che lo ha costretto al ritiro per la prima volta in carriera. Lo ha annunciato lo stesso 25enne tedesco sui suoi profili social: "Tutti noi abbiamo il nostro percorso nella vita. Questo fa parte del mio. La prossima settimana raggiungerò il numero 2 al mondo, ma oggi ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico".

"Dopo ulteriori esami svolti in Germania, i medici hanno confermato la lacerazione di tutti e tre i legamenti laterali della mia caviglia destra. Pertanto - ha spiegato Zverev - al fine di poter tornare alle competizioni il prima possibile ed essere sicuri che tutti i legamenti guariscano correttamente recuperando la piena stabilità della caviglia, ricorrere ad un'operazione è stata la scelta migliore. La mia riabilitazione inizia ora e farò di tutto per tornare più forte che mai. Continuo a ricevere tanti messaggi e vorrei ringraziare ancora una volta tutti per avermi supportato in un momento così difficile".