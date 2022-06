Sonino (Vento di Venezia): "Con Findus per tutela Laguna"

08 giugno 2022 a

Venezia, 8 giu. (Adnkronos) - Nell'ambito della campagna e nella ricorrenza della Giornata mondiale degli Oceani, Findus ha inaugurato il nuovo Pixie Drone per la raccolta dei rifiuti galleggianti presso l'Isola della Certosa di Venezia, dove ha sede il centro servizi polifunzionale per la nautica della società Vento di Venezia. Un plauso arriva proprio da Alberto Sonino, amministratore del Polo Nautico Vento di Venezia che commenta: "Ci fa molto piacere che dopo il Seabin installato lo scorso anno si continui ad investire per tutelare la nostra preziosa Laguna, un ecosistema unico, chiuso, in cui gli effetti della marea amplificano ulteriormente il problema dei rifiuti e delle plastiche, specialmente dei periodi estivi".