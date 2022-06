Salario minimo: Rondinelli (M5S), 'Brunetta scenda dal piedistallo'

08 giugno 2022 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “Il Ministro Renato Brunetta scenda dal piedistallo e dia risposte agli oltre 4 milioni di lavoratori poveri che ci sono in Italia, anziché alimentare disinformazione sulla direttiva sul salario minimo che evidentemente non ha mai letto". Così Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"Il criterio del livello di copertura della contrattazione collettiva fissato all'80% implica un piano d'azione nazionale per svilupparla e non c'entra niente con i criteri previsti nella direttiva per fissare il salario minimo. Se infatti in Svezia o Danimarca la contrattazione collettiva funziona e garantisce salari dignitosi, in Italia non è così. Basti pensare che su 992 contratti collettivi nazionali oggi in vigore oltre 622 sono scaduti e circa 300 sono considerati contratti pirata in quanto sono sottoscritti da organizzazioni che non fanno parte del Cnel e non sono quindi rappresentative del mondo del lavoro. L'Italia dunque supera la soglia dell'80% dei lavoratori coperti dalla contrattazione collettiva solo sulla carta, nella realtà che Brunetta ignora proliferano contratti scaduti e contratti civetta che non possono essere considerati in linea con i principi della direttiva semplicemente perché non rispettano i criteri di adeguatezza dei salari".

"Non a caso il nostro Paese è l'unico dell'area Ocse in cui il salario annuale medio si è addirittura ridotto negli ultimi trenta anni, con un -2,9% a fronte di un +31% della Francia e un +33% della Germania. Il Ministro Patuanelli ha semplicemente ragione a sollevare l'urgenza del recepimento della direttiva europea”.