Pnrr: Draghi, 'Regioni protagoniste piano, governo vuole sostenervi'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sottoscriviamo con le Regioni Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia, i primi protocolli d'intesa per la realizzazione dei progetti bandiera. La scelta di farlo a Palazzo Chigi è un segno dell'importanza che il governo dà alle Regioni e agli altri enti territoriali nell'attuazione del Pnrr". Così il premier Mario Draghi aprendo a Palazzo Chigi la cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l'avvio dei progetti bandiera del Pnrr.

"Il Pnrr è un piano che parte dal basso e che ha bisogno del vostro contributo – e di quello dei vostri colleghi - per avere successo. Tocca a voi - ha proseguito il presidente del Consiglio - progettare interventi di rilevanza strategica per lo sviluppo dei vostri territori. Siete i protagonisti del Piano, e il Governo vuole sostenervi. Per questo voglio ringraziare tutti i Presidenti delle Regioni e i ministri direttamente coinvolti. In particolare i ministri Speranza, Messa e Cingolani, oltre alla Ministra per gli affari regionali Gelmini che ha coordinato le iniziative regionali attraverso il Nucleo Pnrr Stato-Regioni".