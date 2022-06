Milano: abusi su pazienti, ordinanza 'medico senza scrupoli, sfruttava fragilità pazienti'

08 giugno 2022 a

a

a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Marco D'Annunzio, 43 anni, il medico (dimissionario) dell'Ats di Milano arrestato per violenza sessuale nei confronti di sei giovani pazienti, è un uomo spregiudicato, privo di qualsiasi scrupolo. Lo sostiene il gip di Milano Giulio Fanales nell'ordinanza con cui ha disposto i domiciliari per l'uomo. Approfittando della paura delle pazienti ha messo in atto condotte di particolare "gravità e crudeltà, subdole e ricattatorie" nonostante gli ammonimenti del responsabile del centro. L'indagine, coordinata dal V Dipartimento della procura, riguarda presunti abusi che dirigente medico infettivologo avrebbe commesso tra l'agosto 2021 e il febbraio 2022.

Per il giudice l'indagato mostra "una spiccata capacità a delinquere" poiché "ha agito senza manifestare alcun tipo di scrupolo in merito alla scelta delle vittime, ragazze giovani e il più delle volte psicologicamente fragili: il medico ha più volte, a fronte dei problemi personali confessati dalle ragazze, offerto un sostegno psicologico con il fine di instaurare un rapporto di fiducia con le stesse per poi agire nel suo intento illecito con maggiore facilità".

Se in due occasioni è entrato in azione al di fuori della struttura sanitaria, la sua spregiudicatezza "è desumibile dall'assenza di qualunque tipo di scrupolo di essere scoperto, dal momento che i luoghi in cui si sono realizzati quasi la totalità dei fatti di reato sono proprio gli ambulatori della struttura, ambienti facilmente accessibili dal resto del personale sanitario". Non solo: "l'attitudine criminale del D'Annunzio emerge dalle numerose chat a contenuto erotico rinvenute dagli inquirenti nel corso dell'attività d'indagine; si rileva, pertanto, la totale inadeguatezza di un'eventuale misura non custodiale alternativa, in quanto insufficiente ad impedire con certezza all'indagato qualsiasi contatto con ulteriori eventuali vittime, adescabili in qualunque circostanza della vita quotidiana".