Maltempo, piogge e temporali: allerta arancione in due regioni

08 giugno 2022

Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Maltempo in arrivo sull'Italia, è allerta meteo arancione per due regioni e gialla per altre 13. L'approssimarsi di una saccatura atlantica alle nostre regioni settentrionali causerà infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Paese, dando luogo a partire dal tardo pomeriggio di oggi a piogge e temporali, localmente anche intensi, sulle regioni settentrionali, in estensione dalle prime ore di domani alle regioni centrali e meridionali, in particolare sui settori adriatici.

L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Lombardia e Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, su Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dalla mattinata su Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre venti forti o di burrasca nord-occidentali su Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione alla Sicilia con possibili mareggiate lungo le coste esposte dell'isola.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su settori di Molise e Puglia. Valutata inoltre allerta gialla sui restanti settori di Molise e Puglia, su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana e sull'intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Umbria e Veneto.