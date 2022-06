L'ATTABOY DI NEW YORK NOMINATO NORTH AMERICA'S BEST BAR CON LA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO INAUGURALE NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS

08 giugno 2022 a

- L'elenco North America's 50 Best Bars 2022 è stato annunciato in occasione di una cerimonia di premiazione tenutasi dal vivo a New York

L'elenco inaugurale dei North America's 50 Best Bars, sponsorizzato da Perrier, è stato annunciato in occasione di una cerimonia di premiazione dal vivo tenutasi il 7 giugno 2022 presso Capitale, a New York. La nuova classifica annuale include bar provenienti da tutto il Nord America, con l'Attaboy di New York incoronato No. 1 come The Best Bar in North America.

Fondato da Sam Ross e Michael McIlroy, Attaboy onora il suo predecessore, Milk & Honey. Il team del bar, guidato da Haley Traub, rende omaggio al defunto proprietario Sasha Petraske con drink ineguagliabili e personalizzati.

Handshake Speakeasy (secondo posto) di Città del Messico ottiene il titolo di The Best Bar in Mexico.Civil Liberties (decimo posto) di Toronto vince il titolo di The Best Bar in Canada, mentre La Factoría di Porto Rico (dodicesimo posto) si aggiudica il premio The Best Bar in the Caribbean. Per l'elenco completo, fare clic qui.

Mark Sansom, Content Director per North America's 50 Best Bars, ha dichiarato: "Tanto di cappello ad Attaboy, che ora festeggia il suo decimo anno di attività. Grazie all'esuberante leadership di Haley Traub, siamo sicuri che la sua legacy brillerà anche nel futuro. Ci congratuliamo con tutti i bar dell'elenco inaugurale North America's 50 Best Bars'".

