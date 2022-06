Governo: Draghi a Regioni, 'colloquio continuo, quando manca si perde tempo'

08 giugno 2022 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “Il coordinamento tra Governo e Regioni non è una cosa banale, è trasmettere un messaggio che viene dalle Regioni al Governo centrale e viceversa, un continuo colloquio. Quando manca questo colloquio finisce il dialogo e si perde tempo, tutto qua". Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento alla cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l'avvio dei progetti bandiera del Pnrr.