Ex Ilva: Draghi, 'puntiamo a farla tornare competitiva, la più grande d'Europa'

08 giugno 2022 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “Il Governo intende riportare l'Ilva a quello che era quando era competitiva, era la più grande acciaieria d'Europa, non possiamo permetterci che non produca ai livelli a cui è capace di fare, a cui produce anche oggi". Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento alla cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l'avvio dei progetti bandiera del Pnrr.