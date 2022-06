Bollati (Davines): "Studi Rodale Institute al servizio dell'agricoltura"

08 giugno 2022 a

Parma, 8 giu. (Adnkronos) - "La collaborazione con Rodale nasce in modo organico perché la nostra filiale nord americana collabora con Rodale da anni nel progetto 1% for the Planet oltre che con Patagonia, uno dei founders della certificazione Regenerative Organic (Roc). Dopo l'incontro sul territorio americano, abbiamo deciso di aprire in Italia questo centro di ricerca europeo per l'agricoltura organica rigenerativa". Così Davide Bollati, presidente di Davines Group, in occasione della presentazione del nuovo European Regenerative Organic Center, il primo centro europeo del Rodale Institute, ente no profit americano specializzato dal 1947 in studi e ricerca sull'agricoltura rigenerativa.

"L'obiettivo è quello di diffondere un metodo di agricoltura che dia anche una serie di vantaggi ambientali - aggiunge Bollati - Una sorta di ritorno alle origini, un'agricoltura che lavora per la salute del suolo, dell'essere umano e quindi del pianeta. Non c'è uso di fertilizzanti chimici, di diserbanti e antiparassitari ma si sfruttano pratiche agricole affinate in 80 di vita del Rodale Institute".