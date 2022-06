Basket: definito lo staff del ct Pozzecco, Recalcati senior assistant

08 giugno 2022 a

Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - "A pochi giorni dalla presentazione ufficiale come nuovo Commissario Tecnico Azzurro, Gianmarco Pozzecco ha definito lo staff tecnico che lo affiancherà alla guida della Nazionale. Carlo Recalcati sarà il Senior Assistant e con lui ci saranno Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Paolo Galbiati e Giuseppe Poeta". Lo annuncia la Federbasket con una nota sul proprio sito ufficiale

"Ritorno dunque sulla panchina Azzurra per Carlo Recalcati, CT dal 2001 al 2009 con una Medaglia d'Argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004 e una Medaglia di Bronzo all'EuroBasket 2003 in Svezia -si legge nel comunicato della Fip-. Per lui un totale di 229 gare (157/72). Edoardo Casalone è stato assistente di Pozzecco sulla panchina della Dinamo Sassari. Riccardo Fois, già assistente di Ettore Messina nell'estate Azzurra 2017, è attualmente anche coordinatore nella supervisione e nel monitoraggio dei prospetti italo-americani impegnati nel torneo NCAA e nelle High School. Conferma per Paolo Galbiati, assistente di Italbasket dal marzo 2021. Esordio assoluto su una panchina per Giuseppe Poeta, 119 presenze in Nazionale da giocatore. Matteo Panichi confermato nel ruolo di preparatore fisico. La Federazione Italiana Pallacanestro desidera ringraziare i coach Lele Molin e Piero Bucchi per il grande lavoro svolto in Azzurro e augura loro le migliori fortune professionali".