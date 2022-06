Basket: Darvin Ham cambia lo staff dei Lakers, via Fizdale, arriva Wallace

08 giugno 2022 a

Los Angeles, 8 giu. -(Adnkronos) - Il nuovo head coach dei Los Angeles Lakers Darvin Ham ha cominciato a scegliere chi farà parte del suo staff per la prossima stagione, decidendo di non trattenere tre assistenti della gestione di Frank Vogel. La notizia più importante è la decisione di non trattenere David Fizdale, primo assistente di Frank Vogel lo scorso anno e suo sostituto nelle gare in cui il coach è dovuto rimanere fuori per via del Covid. Fizdale ha passato una sola stagione sulla panchina dei Lakers.

Via anche Mike Penberthy, ex giocatore (anche in Italia a Napoli per tre stagioni e a Reggio Emilia e Udine per una) e assistente dal 2019 ai Lakers, anche lui non farà più parte dello staff tecnico gialloviola con il quale ha vinto il titolo nella bolla di Orlando. Dopo una sola stagione non tornerà John Lucas III, altro ex giocatore Nba. L'altra notizia importante è invece che Phil Handy, uno degli assistenti allenatori più quotati in giro per la Association e secondo alcuni anche candidato alla panchina gialloviola, rimarrà al suo posto, probabilmente con una promozione come secondo di Ham. Handy ha vinto il titolo Nba sia con i Cleveland Cavaliers che con i Toronto Raptors.

Rimane Quinton Crawford, ex giocatore dell'università di Arizona e video coordinator per gli Orlando Magic ai tempi di Vogel. Infine anche se non c'è ancora l'annuncio ufficiale, The Athletic non ha dubbi che il quattro volte All-Star Rasheed Wallace entrerà a far parte dello staff gialloviola, avendo già trovato un accordo. Ham e Wallace sono stati compagni ai Detroit Pistons nel 2004: per Sheed è un ritorno in Nba dopo essere stato assistente nel 2013-14 ai Pistons e dopo aver passato le ultime stagioni con Penny Hardaway nell'università di Memphis.